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Тост высказался о возможности перехода Мика Шумахера в «Альфа Таури»

Тост высказался о возможности перехода Мика Шумахера в «Альфа Таури»
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о вероятности перехода немецкого гонщика «Хааса» Мика Шумахера в его команду.

«Пока ничего конкретного не могу сказать. Я надеюсь, что Мик останется в Формуле-1, поскольку он намного лучше, чем многие думают. Нельзя одержать победу в Формуле-3 и Формуле-2 просто так, а в этом году он многому научился», — приводит слова Тоста GrandPX.news со ссылкой на RTL/ntv.

Ранее сообщалось, что Мик может оказаться в «Альфа Таури» вместо Юки Цуноды, так как спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко благосклонно относится к немцу. Кроме того, сообщалось, что ещё одним вариантом для Шумахера может стать «Уильямс».

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