Хауг раскритиковал «Хаас» за возможность для Джовинацци поучаствовать в практиках

Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг раскритиковал «Хаас» за его решение предоставить возможность резервному пилоту «Феррари» Антонио Джовинацци принять участие в двух пятничных тренировках — на Гран-при Италии 9 сентября и Гран-при США 21 октября.
«Каждый километр, который не преодолевает гонщик, в итоге становится минусом для него в течение гоночного уикенда. Не знаю, есть ли у них какие-либо договорённости с «Феррари», но такая команда, как «Хаас», должна сосредоточиться на собственных гонщиках.
Если я говорю, что ожидаю больше очков от гонщика, то он, в свою очередь, также должен иметь возможность сказать, что ожидает больше практики. Гонщик — это скаковая лошадь, а не конь для пахоты», — приводит слова Хауга GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.
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