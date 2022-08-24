Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хауг раскритиковал «Хаас» за возможность для Джовинацци поучаствовать в практиках

Хауг раскритиковал «Хаас» за возможность для Джовинацци поучаствовать в практиках
Комментарии

Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг раскритиковал «Хаас» за его решение предоставить возможность резервному пилоту «Феррари» Антонио Джовинацци принять участие в двух пятничных тренировках — на Гран-при Италии 9 сентября и Гран-при США 21 октября.

«Каждый километр, который не преодолевает гонщик, в итоге становится минусом для него в течение гоночного уикенда. Не знаю, есть ли у них какие-либо договорённости с «Феррари», но такая команда, как «Хаас», должна сосредоточиться на собственных гонщиках.

Если я говорю, что ожидаю больше очков от гонщика, то он, в свою очередь, также должен иметь возможность сказать, что ожидает больше практики. Гонщик — это скаковая лошадь, а не конь для пахоты», — приводит слова Хауга GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

Удар по шансам россиянина дебютировать в Ф-1. Неужели дорогу перейдёт середняк из Италии? Удар по шансам россиянина дебютировать в Ф-1. Неужели дорогу перейдёт середняк из Италии?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022