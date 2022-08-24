В «Уильямсе» высказались о возможности продолжать сотрудничество с Николасом Латифи

Глава команды «Уильямс» Йост Капито поделился мнением о возможности продолжать сотрудничество с пилотом Николасом Латифи в 2023 году. Напомним, в начале августа стало известно, что другой пилот, Александер Албон, подписал с командой многолетний контракт.
«У нас есть время и разные варианты. Во-первых, мы видим, как Николас развивается после внедрения нового пакета. Ему потребовалось относительно много времени, чтобы обрести уверенность и доверие к машине с принятием новых правил. В Сильверстоуне, по его словам, узел каким-то образом разорвался.
Так что нужно посмотреть, как он будет развиваться, потому что в прошлом году он был очень хорош рядом с Джорджем Расселлом. Если он будет справляться, нет причин говорить, следует ли его заменять.
В нашей академии также есть хороший гонщик, который тоже может пойти на повышение. Логан Сарджент? Да, я говорю о нём. Он отлично развивается. В общем, на данный момент у нас есть время, и мы можем посмотреть, как всё сложится», — приводит слова Капито Motorsport-Total.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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