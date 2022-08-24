Риккардо высказался о решении досрочно покинуть «Макларен»

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал договорённость с командой об уходе по окончании нынешнего сезона Формулы-1.



«Для меня было привилегией являться частью семьи «Макларен Рейсинг» последние два сезона, но по итогам нескольких месяцев обсуждений с Заком и Андреасом мы решили раньше срока завершить мой контракт с командой и договорились, что наши пути разойдутся по окончании нынешнего сезона.



Я в своё время объявлю о планах на будущее, но, что бы ни принесла следующая глава, у меня нет сожалений и я горжусь своими усилиями и работой в «Макларене», особенно победой в Монце в прошлом сезоне. Я наслаждался работой со всеми в «Макларене» — и на трассе, и в Уокинге, и я выложусь по максимуму, чтобы насладиться вместе оставшейся частью сезона.



Я никогда не был более мотивирован, чтобы выступать и быть частью этого спорта, который я так люблю, и я с нетерпением жду того, что будет дальше», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Макларена».

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