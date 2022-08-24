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Источник: «Макларен» не поставил Риккардо никаких условий при разрыве контракта

Источник: «Макларен» не поставил Риккардо никаких условий при разрыве контракта
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Авторитетный гоночный журналист Крис Медланд рассказал о некоторых деталях расставания «Макларена» с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо. Ранее команда и пилот выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что их сотрудничество завершится по окончании сезона-2022, хотя изначально планировалось, что Риккардо будет выступать за «Макларен» до конца 2023 года.

«Макларен» заплатил Риккардо за финальный год контракта. Австралиец вправе выступать за кого угодно в 2023 году — нет никаких ограничений, где он может гоняться. И на данный момент у него ещё не согласован следующий ход в карьере», — написал Медланд в «Твиттере».

Считается, что Риккардо может являться одним из претендентов на места в «Альпин» и «Хаасе».

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