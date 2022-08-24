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Норрис обратился к Риккардо после известия об уходе напарника из «Макларена»

Норрис обратился к Риккардо после известия об уходе напарника из «Макларена»
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис обратился к своему нынешнему напарнику по команде австралийцу Даниэлю Риккардо. Сегодня стало известно, что Риккардо покинет «Макларен» по окончании сезона-2022, хотя ранее планировалось, что Даниэль проведёт в британской команде ещё как минимум один год.

«Какой путь, Даниэль! Начиная с того момента в Монце до наших смешных моментов за пределами машины для меня было радостью работать с тобой в эти два года. Что бы ни было дальше, я желаю тебе всего наилучшего. Давай классно проведём следующие несколько месяцев», — написал Норрис в «Твиттере».

Предполагается, что новым напарником Норриса в сезоне-2023 станет австралийский чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри.

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Источник: «Макларен» не поставил Риккардо никаких условий при разрыве контракта
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