Норрис обратился к Риккардо после известия об уходе напарника из «Макларена»
Поделиться
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис обратился к своему нынешнему напарнику по команде австралийцу Даниэлю Риккардо. Сегодня стало известно, что Риккардо покинет «Макларен» по окончании сезона-2022, хотя ранее планировалось, что Даниэль проведёт в британской команде ещё как минимум один год.
«Какой путь, Даниэль! Начиная с того момента в Монце до наших смешных моментов за пределами машины для меня было радостью работать с тобой в эти два года. Что бы ни было дальше, я желаю тебе всего наилучшего. Давай классно проведём следующие несколько месяцев», — написал Норрис в «Твиттере».
Предполагается, что новым напарником Норриса в сезоне-2023 станет австралийский чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри.
Комментарии
- 24 августа 2022
-
19:38
-
19:35
-
19:20
-
19:05
-
18:41
-
18:06
-
18:01
-
17:19
-
17:09
-
16:11
-
15:32
-
14:05
-
12:34
-
11:53
-
10:57
-
09:56
-
00:31
-
00:30
- 23 августа 2022
-
23:32
-
21:57
-
21:11
-
20:58
-
19:47
-
19:40
-
18:44
-
17:58
-
17:56
-
16:51
-
16:43
-
15:13
-
14:19
-
13:02
-
11:57
-
11:12
-
10:26
Партнерский контент