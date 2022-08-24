В «Макларене» ответили, может ли Риккардо продолжить карьеру в IndyCar

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун, отвечая на вопросы журналистов об австралийце Даниэле Риккардо, который, как стало известно ранее, покинет команду по окончании нынешнего сезона, высказался о его возможном переходе в американскую гоночную серию IndyCar.

«Да, мы говорили об этом. Он исключительный гонщик, и его наличие станет привилегией для любой команды. У нас есть множество вариантов.

Однако стоит отметить, что он сосредоточен на Формуле-1. Конечно же, дверь в «Макларен» всегда будет открыта, но я верю, что у него есть большое желание продолжать выступать в Формуле-1. Мы позволим ему высказаться, когда он захочет объявить о своей деятельности в будущем», – приводит слова функционера издание GPFans.