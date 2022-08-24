«Мерседес» использует на Гран-при Бельгии необычную ливрею

Немецкая команда Формулы-1 разработала специальную гоночную ливрею для Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».
В честь 55-летия подразделения AMG болиды «Мерседеса» будут раскрашены в красный цвет в передней части. Кроме того, в районе кокпита появится надпись «55 лет AMG».
Фото: https://twitter.com/MercedesAMG/
AMG — подразделение Mercedes-Benz, которое производит более мощные и спортивные серийные модели компании. Компания была основана в 1967 году бывшими инженерами концерна «Даймлер-Бенц» Хансом Вернером Ауфрехтом и Эрхардом Мельхером. В 1990 году руководство концерна подписало партнёрский договор с тюнинг-ателье, а в 1999 году был выкуплен контрольный пакет акций. В 2005 году концерн полностью поглотил фирму и основал независимое подразделение Mercedes-AMG GmbH.
- 24 августа 2022
-
19:38
-
19:35
-
19:20
-
19:05
-
18:41
-
18:06
-
18:01
-
17:19
-
17:09
-
16:11
-
15:32
-
14:05
-
12:34
-
11:53
-
10:57
-
09:56
-
00:31
-
00:30
- 23 августа 2022
-
23:32
-
21:57
-
21:11
-
20:58
-
19:47
-
19:40
-
18:44
-
17:58
-
17:56
-
16:51
-
16:43
-
15:13
-
14:19
-
13:02
-
11:57
-
11:12
-
10:26