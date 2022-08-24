«Мерседес» использует на Гран-при Бельгии необычную ливрею

Немецкая команда Формулы-1 разработала специальную гоночную ливрею для Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам».



В честь 55-летия подразделения AMG болиды «Мерседеса» будут раскрашены в красный цвет в передней части. Кроме того, в районе кокпита появится надпись «55 лет AMG».

Фото: https://twitter.com/MercedesAMG/

AMG — подразделение Mercedes-Benz, которое производит более мощные и спортивные серийные модели компании. Компания была основана в 1967 году бывшими инженерами концерна «Даймлер-Бенц» Хансом Вернером Ауфрехтом и Эрхардом Мельхером. В 1990 году руководство концерна подписало партнёрский договор с тюнинг-ателье, а в 1999 году был выкуплен контрольный пакет акций. В 2005 году концерн полностью поглотил фирму и основал независимое подразделение Mercedes-AMG GmbH.