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Фото: Шварцман встретился с толпой болельщиков «Феррари»

Фото: Шварцман встретился с толпой болельщиков «Феррари»
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Пилот академии «Феррари» Роберт Шварцман опубликовал новое фото в социальных сетях. Гонщик встретился с толпой болельщиков и поделился эмоциями.

«Мне действительно не хватало всех на трассе в этом году, поэтому нескончаемая поддержка команды в Маранелло потрясает! Спасибо и до скорой встречи на трассе», – написал Шварцман.

Фото: из личного архива Роберта Шварцмана

По итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, пропустив вперёд австралийца Оскара Пиастри, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд «Королевских гонок» и стал тест-пилотом «Феррари».

Ранее в интервью Шварцман рассказал об отношениях с боевыми пилотами команды Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, которые, по его словам, могут обратиться к нему за советом.

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