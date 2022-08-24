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В «Астон Мартин» объяснили, почему их не смущает возраст Алонсо

В «Астон Мартин» объяснили, почему их не смущает возраст Алонсо
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, как он относится к возрасту их будущего пилота, двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо, в конце июля отметившего 41-летие.

«Я не считаю возраст Фернандо проблемой. Для меня это ничего не меняет. О нём стоит судить по его скорости и выступлениям на трассе, после чего становится понятно, что он по-прежнему хорош. Да и к тому же разве 40 лет – это не новые 30?

В этом году мне исполнилось 50, и люди сказали, что это новые 40. Если всё так, то Фернандо всего 31 год! Я бы не исключал долгосрочного сотрудничества в том случае, если бы сможем добиться желаемого прогресса», – приводит слова функционера пресс-служба «Астон Мартин».

Ранее в интервью Крак высказался о роли Алонсо в будущей команде.

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