Глава «Макларена» признал ответственность за уход Риккардо

Глава «Макларена» Андреас Зайдль признал себя ответственным за уход австралийца Даниэля Риккардо, который, как уже стало известно, покинет команду по окончании сезона.

«Не секрет, если оглянуться на последние 18 месяцев, то станет понятно, что мы не добились желаемых результатов, несмотря на победу в Монце. Вот почему в прошлом месяце у меня, Зака Брауна и Даниэля были частые разговоры. И вот почему мы решили провести изменения в следующем году.

На команду были возложены огромные обязательства. То же касается и Даниэля. Понятно, что, принимая во внимание наши задачи и ситуацию, мы не комментируем все разговоры. Мы сделали всё, что могли, но, к сожалению, это не сработало. Что, очевидно, также является и моей ответственностью, поскольку я отвечаю за команду», – приводит слова функционера издание Racer.