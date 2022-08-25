Магнуссен: «Хаас» решил проблему с дельфинированием, и остальные при желании смогут

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен заявил, что его команда справилась с эффектом дельфинирования, и другие команды могли бы поступить так же, если бы захотели.



«У нас уже нет никаких проблем с дельфинированием. Безусловно, в начале сезона это было проблемой, и мы довольно быстро внесли изменения, чтобы её устранить. Нам пришлось немного пожертвовать прижимной силой, но постепенно мы отыграли то, что потеряли, и при этом уже избегали проблем.



Думаю, при желании все остальные команды тоже справились бы с этой проблемой, пускай и ценой небольшого снижения скорости. Мы это сделали, некоторые другие команды — тоже. Полагаю, остальные пойдут этим же путём», — приводит слова Магнуссена F1i.



Напомним, с Гран-при Бельгии будет действовать новая техническая директива ФИА, направленная на борьбу с эффектом дельфинирования.

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