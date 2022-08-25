Вильнёв: Пиастри затеял очень опасную игру

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию с пилотом «Альпин» Оскаром Пиастри.



«За всем этим интересно наблюдать просто потому, что это всех удивило. Начинать карьеру с такого давления непросто. Это ставит ваше имя под сомнение. Спонсоры и команды будут думать, как к ним отнесутся, что произойдёт, если они доверятся этому человеку? С этой точки зрения Пиастри затеял очень опасную игру.



Я знаю о его успехах, но есть Формула-1 и остальной мир. Очень много было пилотов, которые выигрывали всё в младших сериях и других видах гонок, а в Формуле-1 не могли справиться, потому что это большой шаг вперёд во всех направлениях: нужно больше таланта, справляться с давлением, быстро принимать решения.



Пиастри был великолепен, но мы не видели его в Формуле-1, и это большой вопрос», — приводит слова Вильнёва Grandprix247 со ссылкой на Reuters.