Расселл хочет остаться в «Мерседесе» на 10 лет

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что пришёл не ради того, чтобы сразу попытаться добиться успеха, и собирается остаться в немецкой команде на долгий срок.
«Да, мои результаты в этом сезоне стали лучше, а у Льюиса хуже, но это ещё больше мотивирует его. Я не вижу, чтобы он собирался уходить. Перед началом сезона мы понимали, что нет гарантии в быстрой машине, но я не сомневался, что мы сможем бороться. Это сейчас и происходит. В «Мерседес» я пришёл не для того, чтобы попытаться добиться сиюминутного успеха. Тут на долгий срок. Рассматриваю возможность остаться на 5–10 лет.
У нас есть потенциал. Новая директива повлияет на тех, кто использовал гибкие днища, так что мы можем приблизиться к соперникам. Если продолжим в том же духе, то поборемся за победы. Шанс будет», — приводит слова Расселла GrandPX со ссылкой на Auto Motor und Sport.
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