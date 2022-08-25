Бинотто: «Феррари» не боится прихода «Ауди» и «Порше»
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что в команде не переживают о возможном приходе «Ауди» и «Порше» в Формулу-1.
«Нам нечего бояться. Мы были в Формуле-1 с самого начала и знаем, что наш голос будет важным. Новичков нужно приветствовать, их появление никак не пошатнёт позиции «Феррари». Почему долго принимается решение? Потому что это будущее нашего бизнеса. Речь идёт о силовых установках на период с 2026 года по 2030-й, и нужно учитывать все нюансы. Нужно время, чтобы прийти к компромиссу. Никому не интересно, если мы примем неправильное решение поспешно», — приводит слова Бинотто PlanetF1.
Ранее сообщалось, что «Ауди» и «Порше» ждут, пока будет принят новый моторный регламент, вступающий в силу с 2026 года.
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