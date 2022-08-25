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Алонсо объяснил, почему решил сменить «Альпин» на «Астон Мартин»

Алонсо объяснил, почему решил сменить «Альпин» на «Астон Мартин»
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Испанский гонщик Фернандо Алонсо рассказал, почему решил подписать контракт с «Астон Мартин», а не остаться в «Альпин».

«Всё началось с объявления Себастьяна об уходе. После этого они начали звонить некоторым пилотам, я был одним из них и был всё ещё доступен. В уикенд мы начали переговоры. Утром в понедельник мы подписали контракт и довольно быстро объявили — до каких-либо утечек.

В «Альпин» меня бы оценивали каждый год. Во время переговоров с «Альпин» всё время фигурировало имя Пиастри. Мы не договорились с ними о сроках контракта. А это связано с тем, насколько человек чувствует себя желанным в команде. «Астон» казался правильным выбором, потому что они показали, что очень хотят меня.

Конечно, у нас нет магического шара. Но не имеет значения, каким ты финишируешь — четвёртым, девятым или 13-м. Всё, что важно, это первое место. Будущее в «Астон Мартин» выглядит ярким, так что это хорошее решение», — заявил Алонсо на пресс-конференции ФИА.

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