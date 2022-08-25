В «Альпин» планировали назвать дорожный спорткар именем Алонсо
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До ухода Фернандо Алонсо из «Альпин» французская команда планировала выпустить специальную версию дорожного купе A110 и назвать её именем испанского гонщика, сообщает Motorsport Italia.
Ожидалось, что новинка будет представлена в Монце, но, так как на заводе не успевали изготовить модель, презентацию отложили до Гран-при Японии. Стоит отметить, что Alpine A110 Alonso стала бы единственной дорожной моделью дочерней марки «Рено».
В начале августа Фернандо Алонсо официально объявил о том, что не будет продлевать контракт с «Альпин», и подписал многолетнее соглашение с «Астон Мартин», где займёт место Себастьяна Феттеля.
В текущем сезоне Фернандо Алонсо набрал уже 41 очко и в общем зачёте пилотов располагается на десятой строчке.
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