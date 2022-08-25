Алонсо заявил, что предупредил об уходе всех в «Альпин», кроме Зафнауэра

Испанский гонщик Фернандо Алонсо прокомментировал заявление главы «Альпин» Отмара Зафнауэра о том, что он узнал о предстоящем уходе двукратного чемпиона мира в «Астон Мартин» только из пресс-релиза британской команды. По словам Алонсо, он предупредил практически всех в «Альпин», но Зафнауэр в число этих людей не вошёл.
«Отмар ничего не знал, но я проинформировал Росси, президента Луку ди Мео, моих механиков и инженеров — все они были проинформированы перед объявлением. Отмар не был вовлечён в переговоры, так что он был удивлён», — заявил Алонсо на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Бельгии.
На данный момент неизвестно, кто заменит Алонсо в «Альпин». Команда планировала, что это будет Оскар Пиастри, но пилот считает, что у него нет обязательств перед французами на 2023 год.
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