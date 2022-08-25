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Риккардо заявил, что ему интересна только Формула-1, но он готов взять паузу на год

Риккардо заявил, что ему интересна только Формула-1, но он готов взять паузу на год
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что после своего ухода из команды по окончании сезона-2022 он хочет остаться в Формуле-1, а не переходить в какую-либо другую гоночную серию. При этом Риккардо готов, если так сложатся события, взять годичную паузу и затем вновь вернуться в чемпионат мира в составе какой-либо подходящей команды.

«Я всё ещё люблю этот спорт, я всё ещё хочу заниматься им — в правильном месте. Если будет подходящая возможность, то я хочу быть здесь.

Пауза? Если в этом будет смысл, то да. Я заинтересован только в Формуле-1, но если звёзды не сойдутся и большого смысла выступать не будет, то я готов к такому», — заявил Риккардо на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Бельгии.

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