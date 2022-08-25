Риккардо заявил, что ему интересна только Формула-1, но он готов взять паузу на год
Поделиться
Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что после своего ухода из команды по окончании сезона-2022 он хочет остаться в Формуле-1, а не переходить в какую-либо другую гоночную серию. При этом Риккардо готов, если так сложатся события, взять годичную паузу и затем вновь вернуться в чемпионат мира в составе какой-либо подходящей команды.
«Я всё ещё люблю этот спорт, я всё ещё хочу заниматься им — в правильном месте. Если будет подходящая возможность, то я хочу быть здесь.
Пауза? Если в этом будет смысл, то да. Я заинтересован только в Формуле-1, но если звёзды не сойдутся и большого смысла выступать не будет, то я готов к такому», — заявил Риккардо на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Бельгии.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
17:19
-
17:16
-
16:38
-
16:36
-
16:35
-
15:52
-
15:36
-
15:04
-
14:48
-
14:20
-
13:36
-
11:43
-
11:00
-
10:18
-
09:58
-
00:42
- 24 августа 2022
-
23:30
-
22:41
-
21:23
-
20:11
-
19:38
-
19:35
-
19:20
-
19:05
-
18:41
-
18:06
-
18:01
-
17:19
-
17:09
-
16:11
-
15:32
-
14:05
-
12:34
-
11:53
-
10:57
Партнерский контент