Феттель высказался о переходе Алонсо и проблемах Риккардо

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель отреагировал на то, что его место в команде займёт Фернандо Алонсо, а Даниэль Риккардо расстанется с «Маклареном» по окончании сезона-2022.



«Удивлён ли я [приходом Алонсо]? И да, и нет. Мне сказали в воскресенье или в субботу в Венгрии, а затем, если честно, я не следил за новостями во время паузы. Думаю, не следить за новостями — хорошая стратегия. У меня была парочка телефонных звонков, со мной связывались друзья насчёт того, что происходит, но я не знаю ситуации как следует.



Что касается Даниэля, то для него это сложная ситуация. Мне повезло гоняться вместе с ним и сожалеть, что я ему уступил. Думаю, что «Макларен» не сумел реализовать его потенциал», — заявил Феттель на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Бельгии.