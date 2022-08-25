Алонсо опроверг слухи о «заговоре» против «Альпин»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о своём уходе из команды и о том, что он якобы затягивал переговоры, чтобы позволить Оскару Пиастри покинуть команду.
«Я читал о заговоре против команды в первые дни, и, честно говоря, мне было грустно и неприятно видеть это. Я объяснил, почему принял это решение. Я несколько месяцев общался с командой по поводу продления контракта, но официально так и не получил предложения.
«Астон Мартин» связался со мной сразу после решения Феттеля завершить карьеру. Если бы Себ не решил уйти, то перехода в «Астон Мартин», думаю, не случилось бы. Решение с моей стороны было лёгким, но то, что произошло с Пиастри после этого, — уже не моё дело.
Оскар — невероятный талант для любой команды, и я желаю всего наилучшего и ему, и «Альпин». Эта команда навсегда останется в моём сердце, потому что мы достигли немыслимых высот ещё в самом начале, в 2000-х. Я вернулся в спорт в том числе и благодаря им. Мне было грустно читать эти комментарии. Я всегда выполнял свою работу», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.
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