Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Албон заявил, что не будет зависеть от «Ред Булл» со следующего сезона

Албон заявил, что не будет зависеть от «Ред Булл» со следующего сезона
Комментарии

Пилот «Уильямса» Александер Албон сообщил, что со следующего сезона он перестанет иметь отношение к программе «Ред Булл». Напомним, ранее Албон подписал с «Уильямсом» многолетний контракт.

«Кажется, теперь меня можно полноценно назвать гонщиком «Уильямса» со следующего сезона. Конечно, я останусь рядом с «Ред Булл», потому что они помогали мне с самого начала моей карьеры. У меня всё ещё очень близкие отношения с ними, но, скажем так, в следующем году я буду сам по себе, моя сумка уже собрана. Я могу наверняка сказать, что я не пилот, арендованный у «Ред Булл», со следующего года. Я гонщик «Уильямса», — приводит слова Албона The Race.

Напомним, в нынешнем сезоне Албон дважды, на этапах в Австралии и Майами, входил в очковую зону.

Новость по теме
Алекс Албон назвал свою проблему во время выступлений за «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022