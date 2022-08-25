Албон заявил, что не будет зависеть от «Ред Булл» со следующего сезона

Пилот «Уильямса» Александер Албон сообщил, что со следующего сезона он перестанет иметь отношение к программе «Ред Булл». Напомним, ранее Албон подписал с «Уильямсом» многолетний контракт.



«Кажется, теперь меня можно полноценно назвать гонщиком «Уильямса» со следующего сезона. Конечно, я останусь рядом с «Ред Булл», потому что они помогали мне с самого начала моей карьеры. У меня всё ещё очень близкие отношения с ними, но, скажем так, в следующем году я буду сам по себе, моя сумка уже собрана. Я могу наверняка сказать, что я не пилот, арендованный у «Ред Булл», со следующего года. Я гонщик «Уильямса», — приводит слова Албона The Race.



Напомним, в нынешнем сезоне Албон дважды, на этапах в Австралии и Майами, входил в очковую зону.

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