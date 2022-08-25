Ландо Норрис заявил, что он не сочувствует Даниэлю Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос, испытывает ли он сочувствие по отношению к напарнику по команде Даниэлю Риккардо. Австралиец так и не сумел адаптироваться к поведению болида и досрочно покинет команду в конце сезона-2022.
«Сочувствую ли я? Неприятно так говорить, но я бы ответил «нет». Вероятно, люди будут за это ненавидеть меня. Я здесь для того, чтобы концентрироваться на собственном пилотаже и своей работе. Не моя работа — концентрироваться на ком-то другом, я не тренер по пилотажу. Я здесь не для того, чтобы помогать и тому подобное. А если я несколько лет не буду выступать хорошо, то это может стать концом моей карьеры в Формуле-1.
У нас не та машина, чтобы я мог просто запрыгнуть в неё и сразу же выступать так, как я хочу. В начале года Даниэль выступал лучше меня на предсезонных тестах. Было похоже, что он может управлять машиной, как хочет, а мне нужно учиться, как управлять по-новому по сравнению с последними сезонами. Мне пришлось проводить работу по адаптации, как и ему.
Не думаю, что к какому-либо пилоту на решётке я имел бы сочувствие из-за того, что ему не удалось выполнить свою работу так же хорошо», — приводит слова Норриса GPFans.
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