Зак Браун: нам пришлось выписать большой чек Риккардо, но мы перепробовали всё

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о расторжении контракта с Даниэлем Риккардо.



«Единственное, чему я научился, — это контракты. Я не думаю, что мы могли сделать что-то иначе, чтобы Дэн стал более конкурентоспособным. Мы перепробовали всё. Нам пришлось разорвать отношения досрочно, при этом мы выписали большой чек. Это хорошо, потому что мы заключили сделку. В следующий раз я сделаю всё иначе, думаю, у нас будет больше юридической защиты касательно результатов работы пилотов. Не стоит просто предполагать, что все великие гонщики всегда будут таковыми.



Мы не знаем, что пошло не так. Мы пробовали менять машины, менять людей. Прошло два сезона. Мы думали, что в первый сезон он просто не нашёл общий язык с машиной. Но сейчас машина другая. Но мы дошли до точки, когда осталась только надежда, а это не лучшая стратегия. Он не случайно выиграл восемь Гран-при. Мы просто не смогли ничего сделать вместе», — приводит слова Зака Брауна Crash.