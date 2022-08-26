Штайнер высказался о кандидатуре Риккардо и списке претендентов на место в «Хаасе»

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал слухи об интересе команды к Даниэлю Риккардо и в целом высказался о списке кандидатов на место напарника Кевина Магнуссена в 2023 году.



«Если бы всё зависело только от нас, то у меня уже было бы два гонщика с контрактами. Каждый думает, что мы должны взять Даниэля, но, возможно, мы вовсе не хотим его взять! Почему он уходит из «Макларена»? Мы должны быть осторожны, так как речь идёт не только о том, как он выступал до сих пор, но и о том, что он ещё может показать. Нам интересен каждый, мы изучаем всех возможных кандидатов.



Вы знаете людей, которые на рынке, и не у каждого сейчас есть суперлицензия, чтобы его в принципе можно было рассматривать. Список кандидатов не двухзначный, он не длинный. Мик? Люди предполагают, что он не хочет выступать за нас в следующем году, но это неправда. Всё ещё открыто», — приводит слова Штайнера Speedweek.

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