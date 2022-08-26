Доменикали: появление девушки-пилота в Формуле-1 в ближайшие пять лет маловероятно

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о перспективах попадания женщин в «Королевские гонки».
«Мы пытаемся разобраться, как нам подготовить правильные условия. В том числе и для того, чтобы девушки были частью гоночной пирамиды, вступали в неё в нужном возрасте, на подходящей технике. Это важный фактор. Мы довольны сотрудничеством с W Series, но считаем, что девушки должны быть более или менее того же возраста, что и парни, чтобы получить шанс соревноваться на том же уровне. И они должны выступать в Формуле-3 и Формуле-2.
Сейчас мы ведём работу над тем, чтобы улучшить систему, и скоро вы увидите действия. С другой стороны, если говорить реалистично, я не вижу, как девушка может стать пилотом Формулы-1 в ближайшие пять леи, если кто-то не совершит стремительный взлёт. Но это маловероятно», — приводит слова Доменикали RaceFans.
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