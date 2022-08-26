Глава Ф-1 Доменикали заявил, что намерен сократить количество практик в гоночный уикенд

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что нужно сократить количество тренировок в гоночный уикенд.



«С точки зрения болельщиков, я думаю, важно, чтобы на трассе каждый день боролись за что-то. Свободные практики интересны инженерам и пилотом, но это спорт, нужно соревноваться. Я буду очень решительно выступать за одну практику в пятницу утром. После этого гонщики будут бороться за что-то при каждом выезде на трассу. Людям это интересно. Воскресная гонка главная, но что-то ещё должно разыгрываться — очки или призы», — приводит слова Доменикали Racefans.



Также глава Формулы-1 добавил, что со следующего сезона хотел бы увеличить количество спринтов до шести. Сейчас в календаре лишь три спринта.