Названа команда, вариант с которой рассмотрит Даниэль Риккардо после ухода из «Макларена»
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Австралийский пилот Даниэль Риккардо, который покинет «Макларен» по окончании нынешнего сезона Формулы-1, рассказал о готовности перейти в «Альпин».
«Я хочу вернуться к победам, хочу вернуться к борьбе за подиумы и победы. Это то, что доставляет мне наибольшее удовольствие. Одна вещь, которая осталась для меня неизменной, заключается в том, что я никогда не хотел быть гонщиком только для того, чтобы быть на стартовой решётке. Конечно, я люблю этот вид спорта и люблю всё, что с ним связано. Но на данном этапе моей карьеры речь идёт только о победе. Вариант с «Альпин»? Я бы сказал, что да», — приводит слова Риккардо Sky Sports.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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