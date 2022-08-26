Хэмилтон: машина «Мерседеса» всё больше похожа на гоночный болид

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что его команда добилась существенного прогресса к данному отрезку сезона и может побороться за победу.



«Я считаю, мы прогрессируем. В последних гонках мы демонстрировали стабильность, команда сплотилась, и все мы сейчас стремимся к большему. Машина всё больше похожа на гоночный болид, потому что в начале сезона это было не так. Сейчас, глядя на характеристики, я уже могу сказать, что на ней можно гоняться.



В последней гонке мы показали максимум, и команда поняла, что можно бороться с лидерами. Естественно, что будет тяжело, но надо продолжать работать. Я верю, что можно ещё больше приблизиться к конкурентам», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.



Льюис Хэмилтон в текущем сезоне пока не выиграл ни одной гонки.

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