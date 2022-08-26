В «Ауди» сделали заявление о приходе в Формулу-1

Генеральный директор «Ауди» Маркус Дюсманн дал комментарий после официального объявления о приходе автопроизводителя в Формулу-1 в 2026 году.
«Автоспорт — неотъемлемая часть ДНК «Ауди». Формула-1 — это одновременно и глобальная сцена для нашего бренда, и очень сложная лаборатория разработок. Сочетание высокой производительности и конкуренции всегда является движущей силой инноваций и технологий в нашей отрасли. Учитывая новые правила, думаю, что именно сейчас для нас было самое подходящее время, чтобы принять участие. В конце концов, и Формула-1, и «Ауди» преследуют чёткие цели в области устойчивого развития», — приводит слова Дюсманна пресс-служба Формулы-1.
Напомним, в «Ауди» пока не называли команду, с которой будут сотрудничать. Ожидается, что это будет «Заубер», который сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео».
«Ауди» объявила о приходе в Формулу-1:
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