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Ферстаппен высказался о решении «Макларена» расторгнуть контракт с Риккардо

Ферстаппен высказался о решении «Макларена» расторгнуть контракт с Риккардо
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение «Макларена» расстаться с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Даниэль оказался в ситуации, когда машина просто не подошла его стилю пилотирования и он не мог добиться какого-либо прогресса. В такой ситуации стороны, всё обсудив, действительно могут прийти к решению пойти своей дорогой.

Не знаю, о чём думает Даниэль, я никогда не был в такой ситуации. Было бы здорово, если бы Риккардо остался в Формуле-1. Он отличный парень, мы ладим с ним, но это вопрос в первую очередь к нему. Я ведь не могу знать наверняка, что он хочет и в каких командах есть место», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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