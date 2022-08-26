Ферстаппен высказался о решении «Макларена» расторгнуть контракт с Риккардо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение «Макларена» расстаться с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо по окончании нынешнего сезона Формулы-1.



«Даниэль оказался в ситуации, когда машина просто не подошла его стилю пилотирования и он не мог добиться какого-либо прогресса. В такой ситуации стороны, всё обсудив, действительно могут прийти к решению пойти своей дорогой.



Не знаю, о чём думает Даниэль, я никогда не был в такой ситуации. Было бы здорово, если бы Риккардо остался в Формуле-1. Он отличный парень, мы ладим с ним, но это вопрос в первую очередь к нему. Я ведь не могу знать наверняка, что он хочет и в каких командах есть место», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.