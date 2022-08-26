Ферстаппен высказался о решении «Макларена» расторгнуть контракт с Риккардо
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение «Макларена» расстаться с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо по окончании нынешнего сезона Формулы-1.
«Даниэль оказался в ситуации, когда машина просто не подошла его стилю пилотирования и он не мог добиться какого-либо прогресса. В такой ситуации стороны, всё обсудив, действительно могут прийти к решению пойти своей дорогой.
Не знаю, о чём думает Даниэль, я никогда не был в такой ситуации. Было бы здорово, если бы Риккардо остался в Формуле-1. Он отличный парень, мы ладим с ним, но это вопрос в первую очередь к нему. Я ведь не могу знать наверняка, что он хочет и в каких командах есть место», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Комментарии
- 26 августа 2022
-
11:23
-
10:58
-
10:46
-
10:32
-
10:24
-
09:38
-
09:35
-
01:04
-
00:15
- 25 августа 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:34
-
23:29
-
22:51
-
21:53
-
20:55
-
19:45
-
18:36
-
17:28
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
16:38
-
16:36
-
16:35
-
15:52
-
15:36
-
15:04
-
14:48
-
14:20
-
13:36
-
11:43
-
11:00
-
10:18
-
09:58
Партнерский контент