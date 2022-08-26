Ферстаппен: понимаю, почему Алонсо решил перейти в «Астон Мартин»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо перейти в «Астон Мартин» по окончании нынешнего сезона.
В начале августа «Астон Мартин» объявили о подписании многолетнего контракта с пилотом «Альпин» Алонсо, который заменит Себастьяна Феттеля в команде в сезоне-2023.
«Наблюдать за всем этим было интересно, не правда ли? Что касается самого решения Фернандо, то почему бы и нет? У «Астон Мартин» хорошая команда, они намерены бороться за самые высокие места и привлекают ради этого сильных специалистов. Так что я вполне понимаю, почему Алонсо решил перейти в «Астон Мартин» и помочь им выйти на новый уровень», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.
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