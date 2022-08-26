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Льюис Хэмилтон высказался о вопросе завершения карьеры

Льюис Хэмилтон высказался о вопросе завершения карьеры
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что в настоящее время не рассматривает вариант с уходом из Формулы-1.

«Думаю, что мне лично ещё многое предстоит сделать, может быть, не в плане рекордов как таковых, но тем не менее многое предстоит сделать вместе с командой. И, как и ребята, которые здесь вокруг, я по-прежнему сильно влюблён в этот спорт, и особенно мне нравятся наше направление и то, что мы делаем в спорте», — приводит слова Хэмилтона Breakingnews.ie.

Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:

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