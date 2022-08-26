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Хэмилтон высказался о Риккардо после его решения досрочно покинуть «Макларен»

Хэмилтон высказался о Риккардо после его решения досрочно покинуть «Макларен»
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о достигнутой договорённости между австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо и «Маклареном» прекратить сотрудничество по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Жаль, что всё так получилось с Даниэлем, но я всё ещё верю, что он заслуживает места здесь, в нашем спорте. Я действительно надеюсь, что для него найдётся что-то великое, потому что ему ещё многого предстоит достичь», — приводит слова Хэмилтона издание BreakingNews.ie.

Напомним, Даниэль дебютировал за «Макларен» в 2021 году и за время выступлений всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.

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