Феттель подверг критике Доменикали после его слов о девушках-пилотах в Формуле-1

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель отреагировал на недавние слова главы Формулы-1 Стефано Доменикали о перспективах попадания женщин в «Королевские гонки». Напомним, Доменикали заявил, что едва ли можно ожидать прихода в чемпионат девушки-пилота в ближайшие пять лет.
«Если на Землю не прилетит что-то вроде метеорита, я не вижу девушки, которая окажется в Формуле-1 в ближайшие пять лет», — помимо прочего, сказал Стефано.
«Я знаю Стефано. Признаюсь, не видел, что в точности он говорил, но это был очень неудачный выбор слов. В конце концов чей-то отец, возможно, только что прочитал это заявление и дал понять своей дочке: «Тебе же нравятся и другие вещи – почему бы не сосредоточиться на них? Поэтому важно, чтобы мы не говорили таких вещей. И вообще я не вижу причин, по которым мы не можем допустить появление женщин на стартовой решётке», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.
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