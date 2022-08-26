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«Альфа Ромео» объявила, что в 2023 году завершит сотрудничество с «Заубером»

«Альфа Ромео» объявила, что в 2023 году завершит сотрудничество с «Заубером»
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Руководство компании «Альфа Ромео» принято решение о прекращении сотрудничества с «Заубером» по окончании следующего сезона Формулы-1.

Не так давно соглашение между компаниями было продлено до 2023 года, и ожидалось, что в дальнейшем «Заубер» будет выступать под брендом «Альфа Ромео» до конца сезона-2025.

«В 2022 году бренд вырастет в экономическом и промышленном аспекте. «Альфа Ромео» оценит возможные предложения и примет решение, какое из них наилучшим образом подойдёт для долгосрочного планирования развития бренда», — сказано в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что «Ауди» выкупит 75% акций «Заубера» и это может стать одной из причиной прекращения сотрудничества команды с «Альфа Ромео».

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