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В «Хаасе» подтвердили, что примут решение о втором пилоте без влияния «Феррари»

В «Хаасе» подтвердили, что примут решение о втором пилоте без влияния «Феррари»
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о ситуации с выбором напарника Кевина Магнуссена на сезон-2023 Формулы-1. По словам Штайнера, владелец команды Джин Хаас планирует посетить Гран-при Нидерландов и Гран-при Италии, где они вдвоём обсудят все кандидатуры.

«В конечном счёте команда принадлежит Джину, и мы встретимся, чтобы вместе принять такие решения. Конечно, я бы хотел всё знать уже завтра, но мы к этому не готовы. Время определит, когда мы будем готовы сделать наилучшее решение», — приводит слова Штайнера Motorsport-Magazin.

При этом Гюнтер отметил, что «Хаас» будет принимать решение абсолютно самостоятельно — без обсуждений с «Феррари». Сейчас за «Хаас» выступает член Академии «Феррари» Мик Шумахер, в числе претендентов на место в команде называли также связанных со «Скудерией» Антонио Джовинацци и Роберта Шварцмана.

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