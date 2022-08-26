В «Хаасе» подтвердили, что примут решение о втором пилоте без влияния «Феррари»

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о ситуации с выбором напарника Кевина Магнуссена на сезон-2023 Формулы-1. По словам Штайнера, владелец команды Джин Хаас планирует посетить Гран-при Нидерландов и Гран-при Италии, где они вдвоём обсудят все кандидатуры.
«В конечном счёте команда принадлежит Джину, и мы встретимся, чтобы вместе принять такие решения. Конечно, я бы хотел всё знать уже завтра, но мы к этому не готовы. Время определит, когда мы будем готовы сделать наилучшее решение», — приводит слова Штайнера Motorsport-Magazin.
При этом Гюнтер отметил, что «Хаас» будет принимать решение абсолютно самостоятельно — без обсуждений с «Феррари». Сейчас за «Хаас» выступает член Академии «Феррари» Мик Шумахер, в числе претендентов на место в команде называли также связанных со «Скудерией» Антонио Джовинацци и Роберта Шварцмана.
- 26 августа 2022
-
14:22
-
14:05
-
14:05
-
13:56
-
13:31
-
13:24
-
12:44
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:51
-
11:23
-
10:58
-
10:46
-
10:32
-
10:24
-
09:38
-
09:35
-
01:04
-
00:15
- 25 августа 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:34
-
23:29
-
22:51
-
21:53
-
20:55
-
19:45
-
18:36
-
17:28
-
17:23
-
17:19
-
17:16
-
16:38
-
16:36