Леклер: я должен сделать то же, что и Феттель в 2013 году

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заверил, что будет бороться за победу в чемпионате до самого конца сезона. Гонщик привёл в пример Себастьяна Феттеля, который выиграл все гонки после летней паузы в 2013 году и стал чемпионом.



«Будем двигаться от одной гонки к другой и стараться максимально использовать возможности, которые у нас будут. Я всё ещё верю в победу. Это очень трудный вызов, но я продолжаю верить до конца. Иногда мы немного сильнее «Ред Булл», иногда они. Сейчас к борьбе подключится «Мерседес», и это здорово. Побеждать, думаю, будет та команда, которая сможет провести отличный уикенд, в этом и будут различия между командами.



Да, меня вдохновляет пример Феттеля, мне нужно сделать то же самое, что и он в 2013 году. Да, сказать проще, чем сделать, но я постараюсь», — приводит слова Леклера GPFans.



На данный момент Леклер уступает Максу Ферстаппену 80 очков.

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