Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: я должен сделать то же, что и Феттель в 2013 году

Леклер: я должен сделать то же, что и Феттель в 2013 году
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заверил, что будет бороться за победу в чемпионате до самого конца сезона. Гонщик привёл в пример Себастьяна Феттеля, который выиграл все гонки после летней паузы в 2013 году и стал чемпионом.

«Будем двигаться от одной гонки к другой и стараться максимально использовать возможности, которые у нас будут. Я всё ещё верю в победу. Это очень трудный вызов, но я продолжаю верить до конца. Иногда мы немного сильнее «Ред Булл», иногда они. Сейчас к борьбе подключится «Мерседес», и это здорово. Побеждать, думаю, будет та команда, которая сможет провести отличный уикенд, в этом и будут различия между командами.

Да, меня вдохновляет пример Феттеля, мне нужно сделать то же самое, что и он в 2013 году. Да, сказать проще, чем сделать, но я постараюсь», — приводит слова Леклера GPFans.

На данный момент Леклер уступает Максу Ферстаппену 80 очков.

Новость по теме
Леклер получит новый мотор и стартует на Гран-при Бельгии с конца решётки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022