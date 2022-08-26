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Ферстаппен: если стану чересчур самоуверенным, то пора уходить из Формулы-1

Ферстаппен: если стану чересчур самоуверенным, то пора уходить из Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что рано расслабляться в борьбе за чемпионский титул, и отметил, что если появится излишняя самоуверенность, то это путь к завершению карьеры.

«Было бы неправильно расслабляться сейчас. Многое может измениться, и на данный момент наша цель — выиграть как можно больше гонок. Именно с таким настроем мы подходим к оставшимся этапам. Мы хотим быть последовательными, не только побеждать. На старте сезона у нас были проблемы, но сейчас мы видим, насколько конкурентоспособны.

Никакой самоуверенности и самоуспокоения. Это недопустимо. Если это случится, то пора уходить из Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

На данный момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов и опережает Шарля Леклера на 80 очков.

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