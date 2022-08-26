Льюис Хэмилтон появился в оригинальном головном уборе на Гран-при Бельгии. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон появился в необычном наряде во время Гран-при Бельгии, который начался сегодня, 26 августа. Льюис выбрал одежду в бордовых тонах, за исключением белых кроссовок, а также подобрал оригинальный головной убор.

Фото: https://twitter.com/F1caps

Напомним, Гран-при Бельгии проходит с 26 по 28 августа. Первая свободная практика состоится сегодня. Начало заезда запланировано на 15:00 мск.

«Чемпионат» будет вести её текстовую онлайн-трансляцию:



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1



Чуть позже состоится вторая тренировка. Её начало в 18:00 мск. «Чемпионат» также проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума: