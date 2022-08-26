Ферстаппен высказался об изменениях в регламенте Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал изменения регламента, которые вступят в силу с начала следующего сезона.
В 2023 году команды должны поднять края днища на 15 миллиметров, что должно помочь устранить проблему с эффектом дельфинирования.
«Мне интересно посмотреть, как будут развиваться события. На данный момент не очень понятно, насколько это отразится на командах, и на каких именно. На мой взгляд, эти изменения — перебор. В последних гонках большинству команд уже удалось взять ситуацию с дельфинированием под контроль. Команды, которые просили об изменениях, нашли решения. Что касается нас, то необязательно обновления в регламенте навредят нам», — приводит слова Ферстаппена Autosport.
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