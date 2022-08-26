Коллет выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — седьмой

Бразильский гонщик «МП Моторспорт» Кайо Коллет завоевал поул-позицию по итогам квалификации этапа Формулы-3 в Бельгии. Второе место по итогам квалификации досталось барбадосскому гонщику команды «Трайдент» Зейну Мэлоуни. Третьим стал итальянец Франческо Пицци, представляющий «Хароуз».

Россиянин Александр Смоляр по итогам квалификации стал седьмым.

Результаты квалификации этапа Формулы-3 в Бельгии: