Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Коллет выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — седьмой

Коллет выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — седьмой
Комментарии

Бразильский гонщик «МП Моторспорт» Кайо Коллет завоевал поул-позицию по итогам квалификации этапа Формулы-3 в Бельгии. Второе место по итогам квалификации досталось барбадосскому гонщику команды «Трайдент» Зейну Мэлоуни. Третьим стал итальянец Франческо Пицци, представляющий «Хароуз».

Россиянин Александр Смоляр по итогам квалификации стал седьмым.

Результаты квалификации этапа Формулы-3 в Бельгии:

МестоПилотКомандаВремя
1.Кайо Коллет«МП Моторспорт»2.11,289
2.Зейн Мэлоуни«Трайдент»2.11,551
3.Франческо Пицци«Хароуз Рейсинг Систем»2.11,988
4.Оливер Гёте«Кампос Рейсинг»2.12,121
5.Роман Станек«Трайдент»2.12,135
6.Джонни Эдгар«Трайдент»2.12,135
7.Александр Смоляр«МП Моторспорт»2.12,149
8.Оливер Берман«Према Рейсинг»2.12,204
9.Франко Колапинто«Ван Амерсфорт Рейсинг»2.12,235
10.Брэд Бенавидес«Карлин»2.12,251
11.Хуан Мануэль Корреа«АРТ Гран-при»2.12,255
12.Зак О'Салливан«Карлин»2.12,454
13.Уильям Алатало«Йензер Моторспорт»2.12,494
14.Энцо Трулли«Карлин»2.12,672
15.Куш Майни«МП Моторспорт»2.12,587
16.Рис Ушиджима«Ван Амерсфорт Рейсинг»2.12,716
17.Пепе Марти«Кампос Рейсинг»2.12,726
18.Давид Видалес«Кампос Рейсинг»2.12,955
19.Грегуар Сауси«АРТ Гран-при»2.13,140
20.Артур Леклер«Према Рейсинг»2.13,191
21.Идо Коэн«Йензер Моторспорт»2.13,645
22.Федерико Мальвестити«Йензер Моторспорт»2.13,921
23.Исаак Хаджар«Хайтек Гран-при»2.13,970
24.Виктор Мартинс«АРТ Гран-при»2.14,357
25.Кристиан Мэнселл«Хароуз Рейсинг Систем»2.14,385
26.Кэйлен Фредерик«Хайтек Гран-при»2.14,677
27.Рафаэль Вильягомес«Ван Амерсфорт Рейсинг»2.15,288
28.Ласло Тот«Хароуз Рейсинг Систем»2.16,011
29.Назим Азман«Хайтек Гран-при»2.16,220
30.Джек Кроуфорд«Према Рейсинг»2.23,648
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022