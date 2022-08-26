Коллет выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — седьмой
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Бразильский гонщик «МП Моторспорт» Кайо Коллет завоевал поул-позицию по итогам квалификации этапа Формулы-3 в Бельгии. Второе место по итогам квалификации досталось барбадосскому гонщику команды «Трайдент» Зейну Мэлоуни. Третьим стал итальянец Франческо Пицци, представляющий «Хароуз».
Россиянин Александр Смоляр по итогам квалификации стал седьмым.
Результаты квалификации этапа Формулы-3 в Бельгии:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Кайо Коллет
|«МП Моторспорт»
|2.11,289
|2.
|Зейн Мэлоуни
|«Трайдент»
|2.11,551
|3.
|Франческо Пицци
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|2.11,988
|4.
|Оливер Гёте
|«Кампос Рейсинг»
|2.12,121
|5.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|2.12,135
|6.
|Джонни Эдгар
|«Трайдент»
|2.12,135
|7.
|Александр Смоляр
|«МП Моторспорт»
|2.12,149
|8.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|2.12,204
|9.
|Франко Колапинто
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|2.12,235
|10.
|Брэд Бенавидес
|«Карлин»
|2.12,251
|11.
|Хуан Мануэль Корреа
|«АРТ Гран-при»
|2.12,255
|12.
|Зак О'Салливан
|«Карлин»
|2.12,454
|13.
|Уильям Алатало
|«Йензер Моторспорт»
|2.12,494
|14.
|Энцо Трулли
|«Карлин»
|2.12,672
|15.
|Куш Майни
|«МП Моторспорт»
|2.12,587
|16.
|Рис Ушиджима
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|2.12,716
|17.
|Пепе Марти
|«Кампос Рейсинг»
|2.12,726
|18.
|Давид Видалес
|«Кампос Рейсинг»
|2.12,955
|19.
|Грегуар Сауси
|«АРТ Гран-при»
|2.13,140
|20.
|Артур Леклер
|«Према Рейсинг»
|2.13,191
|21.
|Идо Коэн
|«Йензер Моторспорт»
|2.13,645
|22.
|Федерико Мальвестити
|«Йензер Моторспорт»
|2.13,921
|23.
|Исаак Хаджар
|«Хайтек Гран-при»
|2.13,970
|24.
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|2.14,357
|25.
|Кристиан Мэнселл
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|2.14,385
|26.
|Кэйлен Фредерик
|«Хайтек Гран-при»
|2.14,677
|27.
|Рафаэль Вильягомес
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|2.15,288
|28.
|Ласло Тот
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|2.16,011
|29.
|Назим Азман
|«Хайтек Гран-при»
|2.16,220
|30.
|Джек Кроуфорд
|«Према Рейсинг»
|2.23,648
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