Роберт Шварцман рассказал, зачем он приехал на Гран-при Бельгии вместе с «Феррари»

Российский гонщик Роберт Шварцман рассказал о том, зачем он приехал на Гран-при Бельгии вместе с командой «Феррари».



«Я очень рад быть здесь. Прошло много времени, я в предвкушении. В Спа хорошая погода, так что я ожидаю интересную гонку. В первую очередь я рад вернуться к команде и быть вовлечённым в их окружение. Было много работы. Было много работы на заднем плане, которую вы, ребята, к сожалению, не видите. Я проделал большую работу на симуляторе, много мелочей, которые мы сделали вместе с командой, инженерами, которые, я надеюсь, помогут команде. Сейчас я наконец-то вернулся на трассу, чтобы посмотреть, как это выглядит внутри.



Сейчас мы готовимся к участию в тренировках с «Феррари», которые уже на подходе. Мы уже провели тесты в Муджелло, что было очень важно. Думаю, что я полностью сосредоточен на подготовке к тренировкам.



Мы проделали много работы на симуляторе с новой машиной, машиной этого года, и я с нетерпением жду возможности пилотировать её в реальности, не только на симуляторе. Почувствовать, понять, как это работает на трассе, и получить дополнительный опыт и информацию для команды и парней, работающих на симуляторе, чтобы помочь с доработкой машины.



Я счастлив быть здесь. Думаю, ничто не сравнится с этим чувством. Даже после того, как мы проделали огромную работу на симуляторе, это потрясающее чувство, и я надеюсь, что в будущем я буду испытывать это чаще. Моя цель в том, чтобы работать как можно усерднее, и надеюсь получать больше времени за рулём машины на трассе», — сказал Шварцман в интервью пресс-службе «Феррари».

По итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд «Королевских гонок» и стал тест-пилотом «Феррари».