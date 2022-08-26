Зафнауэр обратился к Пиастри, напомнив Оскару детали подписанного им контракта

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о ситуации вокруг контракта австралийца Оскара Пиастри.
«Для нас будет правильным ходом пойти на заседание Совета по контрактам в понедельник, посмотреть, что из этого выйдет, а зетм уже думать о переговорах. Пиастри точно подписал контракт с другой командой на следующий сезон, и это точно «Макларен».
Пиастри — многообещающий молодой гонщик, и я хотел бы, чтобы он был немного более честным. Он подписал бумагу ещё в ноябре, и мы сделали всё, что в наших силах, чтобы подготовить его к Формуле-1. Согласно этой бумаге он должен либо пилотировать машину «Альпин», либо выступать там, куда мы его посадим в течение трёх следующих лет. Я просто хочу, чтобы Оскар помнил, что именно он подписал в ноябре», — приводит слова Зафнауэра GPFans.
Напомним, ранее сообщалось, что соглашение Оскара было заключено не с командой Формулы-1, а с академией «Альпин». Соответственно, данный контракт не зарегистрирован в комиссии ФИА, которая в связи с этим одобрила контракт Пиастри с «Маклареном», не увидев в этом никаких нарушений.
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