В «Уильямсе» заявили, что готовы продлить контракт с Латифи на следующий сезон

Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что существует высокая вероятность, что Николас Латифи сохранит своё место в команде в следующем году.
«Нам было интересно наблюдать за этой мешаниной на рынке пилотов со стороны, потому что мы к этому не имеем никакого отношения. У нас есть два пилота, мы уже объявили о контракте с Алексом. Думаю, он хорошо справился с последними гонками. То же самое и о Николасе, он здорово прибавил в последних гонках. Он готов продолжить работать с нами, и мы будем к этому готовы. Сейчас у него впереди есть три гонки в Европе, в которых он может доказать, что способен лучше справляться с машиной, становиться увереннее за рулём.
В последнее время Николас был очень хорош. Если он всё сделает правильно, то есть хорошие шансы, что мы будем продолжать работать с ним в следующем году», — приводит слова Капито Motorsport Week.
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