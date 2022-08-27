Сайнс высказался об огромном отставании «Феррари» от Ферстаппена

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал серьёзное отставание «Скудерии» от Макса Ферстаппена во второй тренировке Гран-при Бельгии. Ставший вторым Шарль Леклер уступил голландцу восемь десятых, а занявший пятое место Сайнс — секунду с лишним.
«Если честно, я чувствовал себя очень комфортно за рулём машины. Знаю, что при этом в итоге стал пятым и выглядел не очень конкурентоспособно. Я был доволен машиной в первой практике, а во второй мы внесли изменения, с которыми не пошли в нужном направлении. Но если вы дадите мне машину из первой практики, то завтра мы будем на уровне.
На длинных сериях мы были ближе, но похоже, что Ферстаппен в отличной форме в этот уикенд, так что нам нужно извлечь максимум. Мы могли соответствовать темпу Макса на первой практике. Если у нас будут верные настройки, мы сможем выйти на такой уровень, но ты никогда не знаешь точно. Нужно продолжать работу, а там посмотрим», — приводит слова Сайнса RacingNews365.
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