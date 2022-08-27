Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс высказался об огромном отставании «Феррари» от Ферстаппена

Сайнс высказался об огромном отставании «Феррари» от Ферстаппена
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал серьёзное отставание «Скудерии» от Макса Ферстаппена во второй тренировке Гран-при Бельгии. Ставший вторым Шарль Леклер уступил голландцу восемь десятых, а занявший пятое место Сайнс — секунду с лишним.

«Если честно, я чувствовал себя очень комфортно за рулём машины. Знаю, что при этом в итоге стал пятым и выглядел не очень конкурентоспособно. Я был доволен машиной в первой практике, а во второй мы внесли изменения, с которыми не пошли в нужном направлении. Но если вы дадите мне машину из первой практики, то завтра мы будем на уровне.

На длинных сериях мы были ближе, но похоже, что Ферстаппен в отличной форме в этот уикенд, так что нам нужно извлечь максимум. Мы могли соответствовать темпу Макса на первой практике. Если у нас будут верные настройки, мы сможем выйти на такой уровень, но ты никогда не знаешь точно. Нужно продолжать работу, а там посмотрим», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

Новость по теме
Ферстаппен прокомментировал лучший результат на пятничных тренировках Гран-при Бельгии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022