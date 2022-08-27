Хорнер: не узнаю в Риккардо пилота, который выступал в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте «Макларена» Даниэле Риккардо.



«Это немного грустно. Я не близок к этой ситуации. Я немного поговорил с Даниэлем, но не узнаю в нём того пилота, который когда-то был с нами. Он был одним из лучших.



У него определённо ещё есть возможности. Надеюсь, он найдёт место в Формуле-1, сможет вернуть свой шарм. Если вспомнить некоторые из гонок, которые он провёл с нами, выиграв гонку в Монако с половиной мощности в 2018 году, например. Даниэль прекрасно выступал, и стоит понимать, что он был напарником Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена и был невероятно близок. Это сложная для него ситуация, и, надеюсь, он найдёт себе место в будущем», — приводит слова Хорнера Crash.