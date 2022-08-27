Хорнер: не узнаю в Риккардо пилота, который выступал в «Ред Булл»
Поделиться
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о пилоте «Макларена» Даниэле Риккардо.
«Это немного грустно. Я не близок к этой ситуации. Я немного поговорил с Даниэлем, но не узнаю в нём того пилота, который когда-то был с нами. Он был одним из лучших.
У него определённо ещё есть возможности. Надеюсь, он найдёт место в Формуле-1, сможет вернуть свой шарм. Если вспомнить некоторые из гонок, которые он провёл с нами, выиграв гонку в Монако с половиной мощности в 2018 году, например. Даниэль прекрасно выступал, и стоит понимать, что он был напарником Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена и был невероятно близок. Это сложная для него ситуация, и, надеюсь, он найдёт себе место в будущем», — приводит слова Хорнера Crash.
Комментарии
- 27 августа 2022
-
00:59
-
00:31
-
00:04
- 26 августа 2022
-
23:56
-
23:45
-
21:54
-
20:22
-
19:01
-
18:52
-
18:29
-
17:59
-
17:22
-
16:49
-
16:01
-
15:41
-
15:29
-
15:02
-
14:48
-
14:45
-
14:22
-
14:05
-
14:05
-
13:56
-
13:31
-
13:24
-
12:44
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:51
-
11:23
-
10:58
-
10:46
-
10:32
-
10:24
Партнерский контент