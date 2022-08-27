«Только и разговоров было, что о Пиастри, Пиастри, Пиастри». Алонсо — об уходе из «Альпин»

Испанский гонщик Фернандо Алонсо признался, что решил покинуть «Альпин», потому что у него сложилось впечатление, что команда в будущем явно сосредоточится на Оскаре Пиастри.

«Первые обсуждения были ещё в марте, в Австралии. Они беспокоились о Пиастри, о его будущем. Только и разговоров было, что о Пиастри, Пиастри, Пиастри.



А вообще мне кажется довольно странным, что меня каждый год судят по той дате, что указана в моём паспорте. Другие команды придерживаются другого мнения и доверяют моим способностям. Я посчитал, что переход в «Астон» был правильным решением, потому что они действительно хотели видеть меня и ценили то, чего я добился за последние два года. Такого я не испытывал, может быть, последние полтора года», — приводит слова Алонсо GrandPX.news со ссылкой на Viaplay.

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