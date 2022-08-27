Смоляр — 3-й в спринте Формулы-3 в Спа. Гонку прерывали после опаснейшей аварии

В Спа завершилась спринтерская гонка Формулы-3. Лучший результат по её итогам показал британец Оливер Берман. Вторым был чех Роман Станек. Тройку лучших замкнул российский гонщик Александр Смоляр.
Монегаск Артур Леклер, младший брат пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, был пятым. Обратим внимание, что финишировал Смоляр четвёртым, но Джонни Эдгар получил 5-секундный штраф, в результате чего Александр и поднялся на подиум.
Отметим, что гонка на длительное время прерывалась аварией, в которую угодило несколько пилотов: Зейн Мэлони и Оливер Гёте. С обоими всё в порядке.
Формула-3. Спа. Спринт:
1. Оливер Берман — 15 кругов
2. Роман Станек +4,7
3. Александр Смоляр +5,6
4. Джонни Эдгар +6,3
5. Артур Леклер +7,5
6. Уильям Алатало +10,6
7. Давид Видалес +12,2
8. Бред Бенавидес +12,3
9. Исаак Хаджар +12,5
10. Кайо Коллет +13,2
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