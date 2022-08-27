Смоляр — 3-й в спринте Формулы-3 в Спа. Гонку прерывали после опаснейшей аварии

В Спа завершилась спринтерская гонка Формулы-3. Лучший результат по её итогам показал британец Оливер Берман. Вторым был чех Роман Станек. Тройку лучших замкнул российский гонщик Александр Смоляр.

Монегаск Артур Леклер, младший брат пилота итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, был пятым. Обратим внимание, что финишировал Смоляр четвёртым, но Джонни Эдгар получил 5-секундный штраф, в результате чего Александр и поднялся на подиум.

Отметим, что гонка на длительное время прерывалась аварией, в которую угодило несколько пилотов: Зейн Мэлони и Оливер Гёте. С обоими всё в порядке.

Формула-3. Спа. Спринт:

1. Оливер Берман — 15 кругов

2. Роман Станек +4,7

3. Александр Смоляр +5,6

4. Джонни Эдгар +6,3

5. Артур Леклер +7,5

6. Уильям Алатало +10,6

7. Давид Видалес +12,2

8. Бред Бенавидес +12,3

9. Исаак Хаджар +12,5

10. Кайо Коллет +13,2