В «Альпин» рассказали, что Пиастри знал об их готовящемся анонсе и выразил благодарность

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр заявил, что незадолго до пресс-релиза о контракте австралийского пилота Оскара Пиастри с командой на 2023 год он подходил к Оскару и уведомил его о готовящемся шаге. В ответ, по словам Отмара, от Пиастри он получил благодарность.
«Мы проинформировали Пиастри, что собираемся сделать анонс на 2023. Он занимался на симуляторе. Когда я ему это сообщил, он улыбнулся и выразил признательность.
Сейчас он продолжает заниматься на симуляторе, помогает с настройкой автомобиля, и мы продолжаем готовить Оскара так же, как и в прошлом. Наши отношения не изменились», — приводит слова Зафнауэра PlanetF1.
Напомним, между «Альпин» и Пиастри произошла скандальная ситуация после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, а пресс-релиз был выпущен без его согласия.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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